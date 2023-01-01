У Луцьку горіли два автомобілі. ВІДЕО

У Луцьку горіли два автомобілі. ВІДЕО
16 лютого ввечері на вулиці Арцеулова загорівся автомобіль Toyota Corolla і Mercedes Vito.

Про це розповідають у сюжеті 12 каналу.

Вогонь знищив моторний відсік, салон, передні колеса й пошкодив задні. Полум’я також перекинулося на Mercedes Vito, який стояв поруч.

У нього пошкоджені лакофарбове покриття, передній бампер, праве переднє колесо, пластикові деталі кузова.


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Теги: автомобілі, Луцьк, пожежа
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