У Бахмуті під час стрілецького бою загинув Герой з Волині Віктор Сіжук

У Бахмуті під час стрілецького бою загинув Герой з Волині Віктор Сіжук
У бою з російськими окупантами загинув Сіжук Віктор Володимирович, 21 березня 1987 року народження, житель с.Світязь Шацької громади.

Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.

14 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на північно - східній околиці м.Бахмут Донецької області під час стрілецького бою та мінометного обстрілу підрозділами збройних сил Російської Федерації, отримав травми несумісні із життям.

Четвертий відділ Ковельського РТЦК та СП висловлює щирі слова співчуття родині, друзям, побратимам, усім хто знав, любив та поважав Віктора Володимировича.

"Вічна та світла пам'ять захисникові, який став на захист рідної землі. Пам'ятатимемо про Твій подвиг допоки в наших грудях б'ються серця справжніх українців", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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