На Ковельщині фура зіткнулася з легковиком з причепом. ФОТО

На Ковельщині фура зіткнулася з легковиком з причепом. ФОТО
Сьогодні, близько 9-ї години ранку, поблизу міста Ковель трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич автомобіля Citroen Jumper з саморобним причепом, на якому перевозив легковий автомобіль не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, через що виїхав на зустрічну смугу. Де здійснив зіткнення із вантажним автомобілем марки Daf, який рухався у зустрічному напрямку.
На Ковельщині фура зіткнулася з легковиком з причепом. ФОТО

Керманичі транспортних засобів тверезі. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.
На Ковельщині фура зіткнулася з легковиком з причепом. ФОТО

На порушника поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Ковельщина, ДТП
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