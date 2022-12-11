На Ковельщині фура зіткнулася з легковиком з причепом. ФОТО

Сьогодні, близько 9-ї години ранку, поблизу міста Ковель трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Керманич автомобіля Citroen Jumper з саморобним причепом, на якому перевозив легковий автомобіль не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, через що виїхав на зустрічну смугу. Де здійснив зіткнення із вантажним автомобілем марки Daf, який рухався у зустрічному напрямку.Керманичі транспортних засобів тверезі. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.На порушника поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.