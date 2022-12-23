На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби





Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старовижівської сільської громади.



«Просимо всіх не хвилюватися, це проводяться навчальні стрільби!



Зберігаймо спокій! Ситуація під контролем!», – закликали у селищній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 17 лютого, після 14:00, поза межами смт Стара Вижівка, можливо, буде чути звуки пострілів.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старовижівської сільської громади.«Просимо всіх не хвилюватися, це проводяться навчальні стрільби!Зберігаймо спокій! Ситуація під контролем!», – закликали у селищній раді.

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