На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
У п'ятницю, 17 лютого, після 14:00, поза межами смт Стара Вижівка, можливо, буде чути звуки пострілів.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старовижівської сільської громади.
«Просимо всіх не хвилюватися, це проводяться навчальні стрільби!
Зберігаймо спокій! Ситуація під контролем!», – закликали у селищній раді.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старовижівської сільської громади.
«Просимо всіх не хвилюватися, це проводяться навчальні стрільби!
Зберігаймо спокій! Ситуація під контролем!», – закликали у селищній раді.
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