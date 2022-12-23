На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби

На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
У п'ятницю, 17 лютого, після 14:00, поза межами смт Стара Вижівка, можливо, буде чути звуки пострілів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старовижівської сільської громади.

«Просимо всіх не хвилюватися, це проводяться навчальні стрільби!

Зберігаймо спокій! Ситуація під контролем!», – закликали у селищній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Стара Вижівка, стрільби, звуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО
23 грудень, 2022, 05:28
«Швидка» їхала на виклик і застрягла: на Волині рятувальники доставили фельдшера пожежним автомобілем «Швидка» їхала на виклик і застрягла: на Волині рятувальники доставили фельдшера пожежним автомобілем
22 грудень, 2022, 12:50
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
08 грудень, 2022, 11:36
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
17 листопад, 2022, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
 0
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
 0
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
 0
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
 0
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8