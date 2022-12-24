Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25





Про це пише Олександра Лукашенка на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого.



"Ви колись в ЄврАзЕС поставили питання про кооперацію в галузі авіабудування. Так ось я вам повинен доповісти, що білоруси роблять для МС-21 і Superjet 100 (російські пасажирські літаки – ред.) до тисячі вже комплектуючих.



У нас три заводи. Два військових і один цивільний. Вони раніше були ремонтними. Сьогодні вже виробляють комплектуючі. І, як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25 – штурмовика, який себе добре в Україні показує", - йдеться в повідомленні.



Лукашенко заявив, що Су-25 готові виробляти в Білорусі "за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь готова налагодити у себе виробництво штурмовиків Су-25, які Росія використовує у війні проти України.Про це пише Українська правда з посиланням нана переговорах із російським диктатором17 лютого."Ви колись в ЄврАзЕС поставили питання про кооперацію в галузі авіабудування. Так ось я вам повинен доповісти, що білоруси роблять для МС-21 і Superjet 100 (російські пасажирські літаки – ред.) до тисячі вже комплектуючих.У нас три заводи. Два військових і один цивільний. Вони раніше були ремонтними. Сьогодні вже виробляють комплектуючі. І, як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25 – штурмовика, який себе добре в Україні показує", - йдеться в повідомленні.Лукашенко заявив, що Су-25 готові виробляти в Білорусі "за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації".

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