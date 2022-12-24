Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
Білорусь готова налагодити у себе виробництво штурмовиків Су-25, які Росія використовує у війні проти України.
Про це пише Українська правда з посиланням на Олександра Лукашенка на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого.
"Ви колись в ЄврАзЕС поставили питання про кооперацію в галузі авіабудування. Так ось я вам повинен доповісти, що білоруси роблять для МС-21 і Superjet 100 (російські пасажирські літаки – ред.) до тисячі вже комплектуючих.
У нас три заводи. Два військових і один цивільний. Вони раніше були ремонтними. Сьогодні вже виробляють комплектуючі. І, як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25 – штурмовика, який себе добре в Україні показує", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко заявив, що Су-25 готові виробляти в Білорусі "за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації".
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Про це пише Українська правда з посиланням на Олександра Лукашенка на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого.
"Ви колись в ЄврАзЕС поставили питання про кооперацію в галузі авіабудування. Так ось я вам повинен доповісти, що білоруси роблять для МС-21 і Superjet 100 (російські пасажирські літаки – ред.) до тисячі вже комплектуючих.
У нас три заводи. Два військових і один цивільний. Вони раніше були ремонтними. Сьогодні вже виробляють комплектуючі. І, як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25 – штурмовика, який себе добре в Україні показує", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко заявив, що Су-25 готові виробляти в Білорусі "за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації".
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