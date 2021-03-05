На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ

На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
У Волинській області за минулий тиждень на ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 4 200 людей. Проти 3 700 волинян за попередній тиждень. Ріст захворюваності становить близько 15%.

Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня Ірина Єнжиєвська.

З її слів, ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції пов'язаний з сезонністю. Серед захворілих – понад 60 % діти до 17 років. Додає: з початку епідсезону ГРВІ та грипом перехворіли уже понад 80 тисяч волинян — це 8 % населення області. Майже 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізували.
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ

Найбільше хворіють молоді люди, працездатного віку, які більше соціально активні, працюють в організованих колективах, – каже сімейна лікарка Наталія Крищук.
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ

У черзі до лікаря в центрі первинної меддопомоги лучанин Євген Яворський. Він погано почувається. Каже, щоб вберегтися від інфекцій користується дезінфектором, на роботу їздить велосипедом, щоб менше користуватися маршрутками, миє руки.
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ

Сімейна лікарка Наталія Крищук говорить, що вакцинація і надалі лишається найбільш ефективним методом боротьби з інфекційними захворюваннями, не виключенням є й грип і COVID-19.

Всього з початку епідсезону на Волині від грипу вакцинували 2 500 людей, із них з групи ризику становлять 80 %.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ГРВІ, Волинь, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни
Сьогодні, 14:19
Військові навчання у Білорусі продовжили до 27 лютого, які безперервно тривають уже 43 тижні
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип
05 березень, 2021, 17:00
За останній тиждень на ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян За останній тиждень на ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян
30 листопад, 2020, 18:35
На Волині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ На Волині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
30 січень, 12:40
Яка ситуація на Волині з ГРВІ та грипом Яка ситуація на Волині з ГРВІ та грипом
24 січень, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
 0
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
 0
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
 0
Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни
Сьогодні, 14:19
 0
Військові навчання у Білорусі продовжили до 27 лютого, які безперервно тривають уже 43 тижні
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8