На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ





Про це розповіла Ірина Єнжиєвська.



З її слів, ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції пов'язаний з сезонністю. Серед захворілих – понад 60 % діти до 17 років. Додає: з початку епідсезону ГРВІ та грипом перехворіли уже понад 80 тисяч волинян — це 8 % населення області. Майже 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізували.



Найбільше хворіють молоді люди, працездатного віку, які більше соціально активні, працюють в організованих колективах, – каже сімейна лікарка Наталія Крищук.



У черзі до лікаря в центрі первинної меддопомоги лучанин Євген Яворський. Він погано почувається. Каже, щоб вберегтися від інфекцій користується дезінфектором, на роботу їздить велосипедом, щоб менше користуватися маршрутками, миє руки.



Сімейна лікарка Наталія Крищук говорить, що вакцинація і надалі лишається найбільш ефективним методом боротьби з інфекційними захворюваннями, не виключенням є й грип і COVID-19.



Всього з початку епідсезону на Волині від грипу вакцинували 2 500 людей, із них з групи ризику становлять 80 %.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області за минулий тиждень на ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 4 200 людей. Проти 3 700 волинян за попередній тиждень. Ріст захворюваності становить близько 15%.Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиняЗ її слів, ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції пов'язаний з сезонністю. Серед захворілих – понад 60 % діти до 17 років. Додає: з початку епідсезону ГРВІ та грипом перехворіли уже понад 80 тисяч волинян — це 8 % населення області. Майже 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізували.Найбільше хворіють молоді люди, працездатного віку, які більше соціально активні, працюють в організованих колективах, – каже сімейна лікаркаУ черзі до лікаря в центрі первинної меддопомоги лучанин Євген Яворський. Він погано почувається. Каже, щоб вберегтися від інфекцій користується дезінфектором, на роботу їздить велосипедом, щоб менше користуватися маршрутками, миє руки.Сімейна лікарка Наталія Крищук говорить, що вакцинація і надалі лишається найбільш ефективним методом боротьби з інфекційними захворюваннями, не виключенням є й грип і COVID-19.Всього з початку епідсезону на Волині від грипу вакцинували 2 500 людей, із них з групи ризику становлять 80 %.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію