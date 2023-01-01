Військові навчання у Білорусі продовжили до 27 лютого, які безперервно тривають уже 43 тижні
Сьогодні, 14:00
Навчання ЗС РБ та РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 27 лютого. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Леснівський».
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 20 лютого і до:
227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 25.02;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 24.02;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 25.02;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 26.02;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 24.02;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 27.02;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 26.02;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 26.02.
У "Беларускі Гаюн" фіксують чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 43 тижні.
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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Леснівський».
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 20 лютого і до:
227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 25.02;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 24.02;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 25.02;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 26.02;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 24.02;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 27.02;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 26.02;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 26.02.
У "Беларускі Гаюн" фіксують чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 43 тижні.
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