ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом

Вчора ввечері, 16 лютого, на вулиці Карпенка-Карого трапилася ДТП за участі тролейбуса та легковика.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події, патрульні з'ясували, що керманич автомобіля марки Audi був не уважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не дотримався безпечної швидкості руху, щоб мати змогу контролювати рух свого автомобіля. В результаті чого здійснив наїзд на припаркований тролейбус, який зупинився через відсутність електропостачання.На щастя ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На керманича транспортного засобу Audi інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.