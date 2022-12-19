ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 13:33
Вчора ввечері, 16 лютого, на вулиці Карпенка-Карого трапилася ДТП за участі тролейбуса та легковика.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події, патрульні з'ясували, що керманич автомобіля марки Audi був не уважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не дотримався безпечної швидкості руху, щоб мати змогу контролювати рух свого автомобіля. В результаті чого здійснив наїзд на припаркований тролейбус, який зупинився через відсутність електропостачання.
На щастя ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На керманича транспортного засобу Audi інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події, патрульні з'ясували, що керманич автомобіля марки Audi був не уважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не дотримався безпечної швидкості руху, щоб мати змогу контролювати рух свого автомобіля. В результаті чого здійснив наїзд на припаркований тролейбус, який зупинився через відсутність електропостачання.
На щастя ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На керманича транспортного засобу Audi інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 13:33
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
Сьогодні, 12:53
Медіа