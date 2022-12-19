ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом

ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Вчора ввечері, 16 лютого, на вулиці Карпенка-Карого трапилася ДТП за участі тролейбуса та легковика.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці події, патрульні з'ясували, що керманич автомобіля марки Audi був не уважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не дотримався безпечної швидкості руху, щоб мати змогу контролювати рух свого автомобіля. В результаті чого здійснив наїзд на припаркований тролейбус, який зупинився через відсутність електропостачання.
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом

На щастя ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На керманича транспортного засобу Audi інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, тролейбус, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 13:33
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Сьогодні, 13:25
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО
19 грудень, 2022, 20:44
У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку
15 грудень, 2022, 11:21
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
08 грудень, 2022, 16:37
У Луцьку водій таксі відкрив двері просто у тролейбус У Луцьку водій таксі відкрив двері просто у тролейбус
08 листопад, 2022, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 13:33
 0
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8