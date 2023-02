Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО

14 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка було спекотно. Концерт, який влаштували до Дня закоханих, зібрав аншлаг.Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.Як це було – дивіться у відеозвіті театру.Ведучі, що розпочали романтичний захід, перед тим розігрівши як слід публіку, –таСолісти концерту – відомі артисти театру та запрошені співаки, які напевне знають, як прикувати увагу гостей. Серед виконавців, що чарували силою голосу, –тощо.Артисти виконували музичні композиції у супроводі естрадно-симфонічного оркестру театру (диригент – заслужений артист України). Режисер концерту – заслужений артист естрадного мистецтва України, виконувач обов'язків директора театруСолісти співали українські та світові хіти, як-от «Show me your love», «I love you baby», «Черемшина», «Люди як кораблі», «Спи собі сама» разом із публікою, яка знала напам'ять тексти чи не усіх пісень.