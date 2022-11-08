Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
14 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка було спекотно. Концерт, який влаштували до Дня закоханих, зібрав аншлаг.
Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.
Як це було – дивіться у відеозвіті театру.
Ведучі, що розпочали романтичний захід, перед тим розігрівши як слід публіку, – Анастасія Бортнік та Владислав Маціюк.
Солісти концерту – відомі артисти театру та запрошені співаки, які напевне знають, як прикувати увагу гостей. Серед виконавців, що чарували силою голосу, – Леонід Гнатюк, Дмитро Репюк, Софія Матюшенко тощо.
Артисти виконували музичні композиції у супроводі естрадно-симфонічного оркестру театру (диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк). Режисер концерту – заслужений артист естрадного мистецтва України, виконувач обов'язків директора театру Сергій Скулинець.
Солісти співали українські та світові хіти, як-от «Show me your love», «I love you baby», «Черемшина», «Люди як кораблі», «Спи собі сама» разом із публікою, яка знала напам'ять тексти чи не усіх пісень.
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Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.
Як це було – дивіться у відеозвіті театру.
Ведучі, що розпочали романтичний захід, перед тим розігрівши як слід публіку, – Анастасія Бортнік та Владислав Маціюк.
Солісти концерту – відомі артисти театру та запрошені співаки, які напевне знають, як прикувати увагу гостей. Серед виконавців, що чарували силою голосу, – Леонід Гнатюк, Дмитро Репюк, Софія Матюшенко тощо.
Артисти виконували музичні композиції у супроводі естрадно-симфонічного оркестру театру (диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк). Режисер концерту – заслужений артист естрадного мистецтва України, виконувач обов'язків директора театру Сергій Скулинець.
Солісти співали українські та світові хіти, як-от «Show me your love», «I love you baby», «Черемшина», «Люди як кораблі», «Спи собі сама» разом із публікою, яка знала напам'ять тексти чи не усіх пісень.
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