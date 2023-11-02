У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом

Тараса Шевченка відбудеться концерт «Зустрічаємо весну».



Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.



"Запрошуємо на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою естрадно-симфонічного оркестру. І звісно ж обіцяємо багато пісень – неперевершених українських та закордонних хітів. Хочемо усе частіше тішити наших глядачів і якомога більше ділитись музичним спадком та культурою! Відтак, чекаємо 3 березня о 17:00!", - запрошують у театрі.



Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.



Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 3 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі іменівідбудеться концерт «Зустрічаємо весну».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Запрошуємо на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою естрадно-симфонічного оркестру. І звісно ж обіцяємо багато пісень – неперевершених українських та закордонних хітів. Хочемо усе частіше тішити наших глядачів і якомога більше ділитись музичним спадком та культурою! Відтак, чекаємо 3 березня о 17:00!", - запрошують у театрі.Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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