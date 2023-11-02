У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом

У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом
У неділю, 3 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Зустрічаємо весну».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Запрошуємо на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою естрадно-симфонічного оркестру. І звісно ж обіцяємо багато пісень – неперевершених українських та закордонних хітів. Хочемо усе частіше тішити наших глядачів і якомога більше ділитись музичним спадком та культурою! Відтак, чекаємо 3 березня о 17:00!", - запрошують у театрі.

Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.

Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: театр, Луцьк, концерт, весна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку: Сили оборони відбили 40 ворожих атак
Сьогодні, 10:10
У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом
Сьогодні, 10:01
З різних регіонів росії та окупованої території Запоріжжя: уночі окупанти вдарили по Україні 26 ракетами
Сьогодні, 09:50
Ракети заходили з різних напрямків: усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!» Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»
02 листопад, 2023, 18:45
У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі» У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
07 серпень, 2023, 13:55
Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Конституції Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Конституції
20 червень, 2023, 14:10
На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО
19 червень, 2023, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
Сьогодні, 11:05
 0
Захисники знищили ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Дев’ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Грицюком
Сьогодні, 10:31
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8