Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
15 лютого готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 9.62.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 9.62.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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