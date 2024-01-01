Курс валют у Луцьку на 15 лютого

Курс валют у Луцьку на 15 лютого
15 лютого готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за 41.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 9.62.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Дев’ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Грицюком
Сьогодні, 10:31
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку: Сили оборони відбили 40 ворожих атак
Сьогодні, 10:10
У Волинському драмтеатрі запрошують зустріти весну святковим концертом
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 14 лютого Курс валют у Луцьку на 14 лютого
14 лютий, 09:20
Курс валют у Луцьку 13 лютого Курс валют у Луцьку 13 лютого
13 лютий, 09:35
Курс валют у Луцьку 12 лютого Курс валют у Луцьку 12 лютого
12 лютий, 09:14
Курс валют у Луцьку 9 лютого Курс валют у Луцьку 9 лютого
09 лютий, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
Сьогодні, 11:05
 0
Захисники знищили ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Дев’ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Грицюком
Сьогодні, 10:31
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8