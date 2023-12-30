На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Поліція Ковеля розшукує 40-річного волинянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управлінням поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Грицюка Станіслава Володимировича, 30 травня 1983 року народження, який проживав у Ковелі, на даний час без постійного місця проживання.
Розшукуваний скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та переховується від суду.
Його прикмети: зріст близько 180 см, худорлявий, волосся темне. Зловживає спиртним.
За попередньою інформацією, може перебувати у місті Луцьку.
"Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управлінням поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Грицюка Станіслава Володимировича, 30 травня 1983 року народження, який проживав у Ковелі, на даний час без постійного місця проживання.
Розшукуваний скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та переховується від суду.
Його прикмети: зріст близько 180 см, худорлявий, волосся темне. Зловживає спиртним.
За попередньою інформацією, може перебувати у місті Луцьку.
"Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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