На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО

На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Поліція Ковеля розшукує 40-річного волинянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управлінням поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Грицюка Станіслава Володимировича, 30 травня 1983 року народження, який проживав у Ковелі, на даний час без постійного місця проживання.

Розшукуваний скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та переховується від суду.

Його прикмети: зріст близько 180 см, худорлявий, волосся темне. Зловживає спиртним.

За попередньою інформацією, може перебувати у місті Луцьку.

"Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
Сьогодні, 11:05
Захисники знищили ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Дев’ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Грицюком
Сьогодні, 10:31
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою
07 лютий, 10:15
Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи
08 січень, 20:24
Пішов до школи і зник на Волині розшукують 9-річного хлопчика Пішов до школи і зник на Волині розшукують 9-річного хлопчика
08 січень, 19:24
Поверталася з роботи додому: поліція та рятувальники продовжують пошуки безвісти зниклої волинянки Поверталася з роботи додому: поліція та рятувальники продовжують пошуки безвісти зниклої волинянки
30 грудень, 2023, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
Сьогодні, 11:05
 0
Захисники знищили ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Дев’ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Грицюком
Сьогодні, 10:31
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8