На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
Сьогодні, 11:05
14 лютого у с. Тельчі Колківської громади попрощалися та провели в останню дорогу 40-річного Захисника України, солдата Колошву Віталія Леонідовича.
Про це пише видання "Нова доба".
"Воїн загинув 27 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Деякий час вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким Героя. Світла та вічна памʼять українському Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише видання "Нова доба".
"Воїн загинув 27 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Деякий час вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким Героя. Світла та вічна памʼять українському Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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