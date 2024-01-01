На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою

Колошву Віталія Леонідовича.



Про це пише



"Воїн загинув 27 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Деякий час вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким Героя. Світла та вічна памʼять українському Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 лютого у с. Тельчі Колківської громади попрощалися та провели в останню дорогу 40-річного Захисника України, солдатаПро це пише видання "Нова доба"."Воїн загинув 27 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Деякий час вважався зниклим безвісти.Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким Героя. Світла та вічна памʼять українському Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію