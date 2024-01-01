На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою

На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
14 лютого у с. Тельчі Колківської громади попрощалися та провели в останню дорогу 40-річного Захисника України, солдата Колошву Віталія Леонідовича.

Про це пише видання "Нова доба".

"Воїн загинув 27 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Деякий час вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким Героя. Світла та вічна памʼять українському Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Колошвою

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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