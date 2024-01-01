Священники ПЦУ привезли на фронт допомогу волинським воїнам

У місцях виконання бойових завдань підрозділами 100 обр на сході України побувала делегація Володимир-Волинської єпархії ПЦУ на чолі з архієпископомПро це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.Владика зустрівся з особовим складом бригади – зокрема, з командиром 55 об, полковникомта бійцями цього батальйону.Архієпископ Матфей, закуплені на зібрані єпархією кошти. Йдеться, зокрема, про три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro, антидронову рушницю, чотири генератори, бензо- та ручний інструмент, побутову хімію, силу-силенну всіляких смаколиків, а також патріотичні малюнки, створені маленькими волинянами!Владика Матфей за дорученням Предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї Українитакож вручив низці бійців 55 об 100 обр медалі «Хрест Свободи».У свою чергу командир 100 обр, полковниквручив архієпископу Володимирському і Нововолинському бригадну відзнаку.