Священники ПЦУ привезли на фронт допомогу волинським воїнам
Сьогодні, 11:36
У місцях виконання бойових завдань підрозділами 100 обр на сході України побувала делегація Володимир-Волинської єпархії ПЦУ на чолі з архієпископом Матфеєм.
Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Владика зустрівся з особовим складом бригади – зокрема, з командиром 55 об, полковником Олегом Матвійчуком та бійцями цього батальйону.
Архієпископ Матфей передав землякам-волинянам засоби, закуплені на зібрані єпархією кошти. Йдеться, зокрема, про три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro, антидронову рушницю, чотири генератори, бензо- та ручний інструмент, побутову хімію, силу-силенну всіляких смаколиків, а також патріотичні малюнки, створені маленькими волинянами!
Владика Матфей за дорученням Предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія також вручив низці бійців 55 об 100 обр медалі «Хрест Свободи».
У свою чергу командир 100 обр, полковник Руслан Ткачук вручив архієпископу Володимирському і Нововолинському бригадну відзнаку.
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Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Владика зустрівся з особовим складом бригади – зокрема, з командиром 55 об, полковником Олегом Матвійчуком та бійцями цього батальйону.
Архієпископ Матфей передав землякам-волинянам засоби, закуплені на зібрані єпархією кошти. Йдеться, зокрема, про три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro, антидронову рушницю, чотири генератори, бензо- та ручний інструмент, побутову хімію, силу-силенну всіляких смаколиків, а також патріотичні малюнки, створені маленькими волинянами!
Владика Матфей за дорученням Предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія також вручив низці бійців 55 об 100 обр медалі «Хрест Свободи».
У свою чергу командир 100 обр, полковник Руслан Ткачук вручив архієпископу Володимирському і Нововолинському бригадну відзнаку.
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