У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні
Сьогодні, 11:50
На Волині рятувальники надали допомогу медикам.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 15 лютого, у місті Ківерці на вулиці Куліша автомобіль швидкої допомоги загруз на ґрунтовій дорозі, водій авто не міг самостійно виїхати. У кареті "швидкої" перебував хворий, якого везли до лікарні.
На місце події прибув черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли авто на тверде покриття дороги і він продовжив рух до медичного закладу.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 15 лютого, у місті Ківерці на вулиці Куліша автомобіль швидкої допомоги загруз на ґрунтовій дорозі, водій авто не міг самостійно виїхати. У кареті "швидкої" перебував хворий, якого везли до лікарні.
На місце події прибув черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли авто на тверде покриття дороги і він продовжив рух до медичного закладу.
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