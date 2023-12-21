У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні

У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні
На Волині рятувальники надали допомогу медикам.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 15 лютого, у місті Ківерці на вулиці Куліша автомобіль швидкої допомоги загруз на ґрунтовій дорозі, водій авто не міг самостійно виїхати. У кареті "швидкої" перебував хворий, якого везли до лікарні.

На місце події прибув черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли авто на тверде покриття дороги і він продовжив рух до медичного закладу.

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Теги: Волинь, Ківерці, рятувальники, швидка
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