Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану

Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану
Працівники СБУ затримали зрадника, який хотів передати спецслужбам рф та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки запобігла передачі російській та іранській розвідкам новітніх технологій України у сфері військового кораблебудування.

У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві «на гарячому» затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому.

Посадовець приховано копіював та намагався «злити» іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом «клієнтам». Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів рф та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.

Іншим «замовником» розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні.

Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під «прикриттям» посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів.

Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту рф.

Втім контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили і поетапно задокументували злочинні дії зрадника. Завдяки цьому було зірвано спробу передачі за кордон стратегічно важливих розробок України.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Теги: зрадники, СБУ
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