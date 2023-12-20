​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається

​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, він підлягає адміністративній відповідальності. Якщо ж він пройшов звірення і медкомісію, уникнувши відправлення до армії, - кримінальній.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування - за матеріалами, наданими ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років. Водночас, поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе зазначив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову.

Раніше Цуцкірідзе повідомив, що поліція розслідує близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроекту ще подаватимуть правки до другого читання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянти, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повалій заробила кримінал за колабораціонізм
Сьогодні, 12:34
На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень
Сьогодні, 12:25
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Сьогодні, 12:18
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур
Сьогодні, 12:07
Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Щодня майже 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають з України, – ДПСУ Щодня майже 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають з України, – ДПСУ
20 грудень, 2023, 20:45
В Україні можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон: названо умови В Україні можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон: названо умови
26 жовтень, 2023, 07:23
Волинь - серед лідерів: області, де зафіксовано найбільшу кількість ухилянтів Волинь - серед лідерів: області, де зафіксовано найбільшу кількість ухилянтів
19 жовтень, 2023, 20:25
Яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку Яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку
27 січень, 2023, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повалій заробила кримінал за колабораціонізм
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень
Сьогодні, 12:25
 0
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур
Сьогодні, 12:07
 0
Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8