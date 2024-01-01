Повалій заробила кримінал за колабораціонізм

Повалій заробила кримінал за колабораціонізм
Правоохоронці повідомили про підозру у криміналі колишній народній артистці України та ексдепутатці від забороненої «Партії регіонів» Таїсії Повалій.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру народній депутатці України VII скликання від забороненої «Партії регіонів», колишній народній артистці України.

Їй інкриміновано колабораційну діяльність, публічні заклики до агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України й глорифікацію її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана у 2014 році виїхала до росії, нині живе у москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство.

Маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента рф. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

У серпні 2023 року в м. Уфа вона долучилася до участі у федеральному заході – фестивалі патріотичної пісні «Час героїв», присвяченому дню народження командира 112-ї башкирської кавалерійської дивізії. Там артистка говорила про російські патріотизм і духовність і що саме таких почуттів їй не вистачало під час «переворотів» в Україні.

У вересні того ж року вона була учасницею концерту до «80-річчя звільнення Луганська від фашистських загарбників».

У своїх інтерв’ю підозрювана говорить, що знаходиться в росії, бо саме «там правда», «Україна зомбована», в Україні вона «зіткнулася з нацизмом», відтак повномасштабне вторгнення рф в Україну сприймає як «время справедливости и спасения».

Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.

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Теги: зрадники, СБУ
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