У Луцьку вшанували пам’ять ветеранів війни в Афганістані
Сьогодні, 13:00
Сьогодні, 15 лютого, – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.
Тож сьогодні у Луцьку відбулося покладання квітів до пам’ятника воїнам на меморіальному комплексі «Вічна Слава», повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
Також хвилиною мовчання вшанували пам’ять волинян-учасників бойових дій на території інших держав.
До слова, чотириста ветеранів війни в Афганістані воюють зараз у складі Збройних сил України, даючи відсіч ворогу.
За два роки повномасштабного російського вторгнення у боях загинули 11 ветеранів війни в Афганістані. Пораненими або контуженими стали 24 чоловіки.
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Тож сьогодні у Луцьку відбулося покладання квітів до пам’ятника воїнам на меморіальному комплексі «Вічна Слава», повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
Також хвилиною мовчання вшанували пам’ять волинян-учасників бойових дій на території інших держав.
До слова, чотириста ветеранів війни в Афганістані воюють зараз у складі Збройних сил України, даючи відсіч ворогу.
За два роки повномасштабного російського вторгнення у боях загинули 11 ветеранів війни в Афганістані. Пораненими або контуженими стали 24 чоловіки.
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