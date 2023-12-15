У Луцьку вшанували пам’ять ветеранів війни в Афганістані

Сьогодні, 15 лютого, – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.Тож сьогодні у Луцьку відбулося покладання квітів до пам’ятника воїнам на меморіальному комплексі «Вічна Слава», повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Також хвилиною мовчанняволинян-учасників бойових дій на території інших держав.До слова, чотириста ветеранів війни в Афганістані воюють зараз у складі Збройних сил України, даючи відсіч ворогу.За два роки повномасштабного російського вторгнення у боях загинули 11 ветеранів війни в Афганістані. Пораненими або контуженими стали 24 чоловіки.