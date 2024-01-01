У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція
Поліцейські ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ.

Зокрема обшуки тривали у фігурантів і на Волині, - повідомляє у телеграмі Нацполіція.

За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень.

Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим.

Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків.
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд.
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

В лютому цього року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей.
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

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Теги: шахраї, Волинь
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Коментарі 1
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На головному фото виглядає хлопець ніби церпіш віктор
Ще той слизький індивід
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