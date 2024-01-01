У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція

Поліцейські ліквідували злочинне угруповання, якебільш ніж 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ.Зокрема обшуки тривали у фігурантів і на Волині, - повідомляє у телеграмі Нацполіція.За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень.Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим.Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків.За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд.Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.В лютому цього року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей.Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.