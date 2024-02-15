Прикордонники прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України





Про це повідомив речник Держприкордонслужби, полковник Андрій Демченко в коментарі



"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги.



За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом.



Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

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