Прикордонники прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України
Сьогодні, 13:45
Українські прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі РБ режиму контртерористичної операції, ситуація є контрольованою.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги.
За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом.
Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
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Про це повідомив речник Держприкордонслужби, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги.
За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом.
Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
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