На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»

На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»
У Камінь-Каширській громаді рідним загиблих воїнів-краян вручили посмертні ордени «За мужність».

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Святослав Троцюк із міста Каменя-Каширського, Олександр Парфелюк із Яловацька, Сергій Багнюк із Фаринок посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Ці державні відзнаки присвоєні відповідно до Указу Президента України від 28 вересня 2023 року.

«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», – йдеться у документі.

Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, начальником Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом відвідали сім’ї полеглих воїнів-земляків і вручили нагороди.

– Час, на жаль, не гоїть рани. Біль і смуток залишаються у серцях тих, хто втратив найдорожчих людей. Лише завдяки пам’яті та шані, Герої будуть увіковічені назавжди, – каже начальниця РВА Ольга Ващук.

Довідково:

Святослав Троцюк. Маючи за плечима бойовий досвід у зоні проведення АТО/ООС, воїн знову став на захист цілісності та незалежності рідної держави. Життя краянина обірвалося 4 липня 2022 року.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»

Олександр Парфелюк. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань приєднався до лав оборонців Батьківщини. Захисник поліг 7 лютого 2023-го під час виконання бойового завдання у Харківській області.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»

Сергій Багнюк. Вірний син України поповнив небесне військо 9 травня 2023 року. Воїн загинув на Харківщині.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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