У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції





Про це пише



"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться в повідомленні.



Про причини введення режиму КТО не повідомляють.



Нагадаємо, що режим Лукашенка від початку російської агресії був її співучасником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.Про це пише Українська правда з посиланням на держінформагентство БЕЛТА та управління КДБ по Гомельській області."Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться в повідомленні.Про причини введення режиму КТО не повідомляють.Нагадаємо, що режим Лукашенка від початку російської агресії був її співучасником.

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