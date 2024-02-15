У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції
Сьогодні, 13:05
У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Про це пише Українська правда з посиланням на держінформагентство БЕЛТА та управління КДБ по Гомельській області.
"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться в повідомленні.
Про причини введення режиму КТО не повідомляють.
Нагадаємо, що режим Лукашенка від початку російської агресії був її співучасником.
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Про це пише Українська правда з посиланням на держінформагентство БЕЛТА та управління КДБ по Гомельській області.
"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться в повідомленні.
Про причини введення режиму КТО не повідомляють.
Нагадаємо, що режим Лукашенка від початку російської агресії був її співучасником.
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