У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції

У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції
У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Про це пише Українська правда з посиланням на держінформагентство БЕЛТА та управління КДБ по Гомельській області.

"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться в повідомленні.

Про причини введення режиму КТО не повідомляють.
У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції

Нагадаємо, що режим Лукашенка від початку російської агресії був її співучасником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Білорусь, режим контртерористичної операції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 13:20
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція
Сьогодні, 13:13
У районі Білорусі, який межує з Житомирщиною та Рівненщиною, ввели режим контртерористичної операції
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вшанували пам’ять ветеранів війни в Афганістані
Сьогодні, 13:00
Повалій заробила кримінал за колабораціонізм
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
«Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО «Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО
Сьогодні, 14:15
Прикордонники прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України Прикордонники прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України
Сьогодні, 13:45
Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу» Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу»
05 лютий, 11:06
У Білорусь 4-ма літаками доставили військовий вантаж з Китаю, – ЗМІ У Білорусь 4-ма літаками доставили військовий вантаж з Китаю, – ЗМІ
30 січень, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО
Сьогодні, 14:15
 0
«Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний
Сьогодні, 14:00
 0
Прикордонники прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 13:20
 0
У масштабній шахрайській схемі «Дрони для ЗСУ» засвітилися волиняни, - Нацполіція
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8