«Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний





Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівачі набори захистять від холодів, заявив керівник Артур Палатний.



Він зазначив, що підрозділ «Гюрза» у перші дні повномасштабного вторгнення захищав столицю, потім звільняв Київську та Харківську області, брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Вони і зараз на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б’ють орків на передовій та влаштовують «бавовну» у них в тилу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе та обігрівчі набори легендарному спецпідрозділу «Гюрза».Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівачі набори захистять від холодів, заявив керівник «Української команди» Він зазначив, що підрозділ «Гюрза» у перші дні повномасштабного вторгнення захищав столицю, потім звільняв Київську та Харківську області, брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Вони і зараз на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б’ють орків на передовій та влаштовують «бавовну» у них в тилу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію