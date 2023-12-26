«Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний

«Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний
«Українська команда» передала партію дронів-камікадзе та обігрівчі набори легендарному спецпідрозділу «Гюрза».

Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівачі набори захистять від холодів, заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Він зазначив, що підрозділ «Гюрза» у перші дні повномасштабного вторгнення захищав столицю, потім звільняв Київську та Харківську області, брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Вони і зараз на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б’ють орків на передовій та влаштовують «бавовну» у них в тилу.

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Теги: Українська команда
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