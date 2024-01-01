На «Ягодині» заблокували першу польську фуру





Про це у телеграмі



На Ягодині українські перевізники затримали першу вантажівку на польській реєстрації.



Рух автомобілю заблокують на годину, розповів у етері "Суспільне. Спротив" речник ГО "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль.



Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські перевізники, які проводять акцію протесту на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» на Волині, «вполювали» першу польську фуру.Про це у телеграмі повідомляє Суспільне Луцьк.На Ягодині українські перевізники затримали першу вантажівку на польській реєстрації.Рух автомобілю заблокують на годину, розповів у етері "Суспільне. Спротив" речник ГО "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль.Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ"українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів.

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