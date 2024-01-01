На «Ягодині» заблокували першу польську фуру

На «Ягодині» заблокували першу польську фуру
Українські перевізники, які проводять акцію протесту на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» на Волині, «вполювали» першу польську фуру.

Про це у телеграмі повідомляє Суспільне Луцьк.

На Ягодині українські перевізники затримали першу вантажівку на польській реєстрації.

Рух автомобілю заблокують на годину, розповів у етері "Суспільне. Спротив" речник ГО "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів.

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Теги: кордон, Волинь
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