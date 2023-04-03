На військовому заводі рф на Алтаї – красива «бавовна»

На військовому заводі рф на Алтаї – красива «бавовна»
У російському Бійську в районі алтайського оборонного підприємства стався потужний вибух.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Влада каже про «робочі технологічні процеси», а жителі розповідають про сильну ударну хвилю після вибуху.

Інцидент стався на АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Алтай».

На військовому заводі рф на Алтаї – красива «бавовна»


Підприємство входить до «Роскосмосу» і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів і вибухівку.

Воно перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та України.


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Теги: вибух, росія
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