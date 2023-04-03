На військовому заводі рф на Алтаї – красива «бавовна»

стався потужний вибух.



Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Влада каже про «робочі технологічні процеси», а жителі розповідають про сильну ударну хвилю після вибуху.



Інцидент стався на АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Алтай».







Підприємство входить до «Роскосмосу» і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів і вибухівку.



Воно перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському Бійську в районі алтайського оборонного підприємстваПро це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Влада каже про «робочі технологічні процеси», а жителі розповідають про сильну ударну хвилю після вибуху.Інцидент стався на АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Алтай».Підприємство входить до «Роскосмосу» і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів і вибухівку.Воно перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та України.

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