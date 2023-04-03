На військовому заводі рф на Алтаї – красива «бавовна»
Сьогодні, 15:03
У російському Бійську в районі алтайського оборонного підприємства стався потужний вибух.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Влада каже про «робочі технологічні процеси», а жителі розповідають про сильну ударну хвилю після вибуху.
Інцидент стався на АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Алтай».
Підприємство входить до «Роскосмосу» і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів і вибухівку.
Воно перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та України.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Влада каже про «робочі технологічні процеси», а жителі розповідають про сильну ударну хвилю після вибуху.
Інцидент стався на АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Алтай».
Підприємство входить до «Роскосмосу» і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів і вибухівку.
Воно перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та України.
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