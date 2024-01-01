4 загиблих, 58 травмованих: результати аварій на Волині в січні

в автопригодах на Волині 58 осіб травмувалися, ще 4 людини — загинули.



Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.



Ось основні причини, через які траплялися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими:



- перевищення безпечної швидкості руху;

- порушення правил маневрування;

- порушення правил надання безперешкодного проїзду.



«Друзі, не порушуйте ПДР та пам'ятайте, що недотримання, здавалося б, елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків», - закликають поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж січня цього року58 осіб травмувалися, ще 4 людини — загинули.Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.Ось основні причини, через які траплялися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими:- перевищення безпечної швидкості руху;- порушення правил маневрування;- порушення правил надання безперешкодного проїзду.«Друзі, не порушуйте ПДР та пам'ятайте, що недотримання, здавалося б, елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків», - закликають поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію