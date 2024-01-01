4 загиблих, 58 травмованих: результати аварій на Волині в січні
Сьогодні, 15:18
Упродовж січня цього року в автопригодах на Волині 58 осіб травмувалися, ще 4 людини — загинули.
Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.
Ось основні причини, через які траплялися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил надання безперешкодного проїзду.
«Друзі, не порушуйте ПДР та пам'ятайте, що недотримання, здавалося б, елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків», - закликають поліцейські.
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Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.
Ось основні причини, через які траплялися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил надання безперешкодного проїзду.
«Друзі, не порушуйте ПДР та пам'ятайте, що недотримання, здавалося б, елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків», - закликають поліцейські.
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