4 загиблих, 58 травмованих: результати аварій на Волині в січні

4 загиблих, 58 травмованих: результати аварій на Волині в січні
Упродовж січня цього року в автопригодах на Волині 58 осіб травмувалися, ще 4 людини — загинули.

Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.

Ось основні причини, через які траплялися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими:

- перевищення безпечної швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил надання безперешкодного проїзду.

«Друзі, не порушуйте ПДР та пам'ятайте, що недотримання, здавалося б, елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків», - закликають поліцейські.

4 загиблих, 58 травмованих: результати аварій на Волині в січні

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Теги: ДТП, Волинь
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