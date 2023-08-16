У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками
Львів оговтується після складного ранку, коли росія обстріляла місто ракетами.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари по Львівській області і Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч", - повідомив Козицький.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

Він зазначив, що наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків. У них діагностували різані рани та гематоми. Двоє – це чоловік і жінка – госпіталізації не потребували. Один чоловік відмовився від госпіталізації вже у кареті швидкої допомоги. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

"Унаслідок цієї атаки також постраждали:

▪️центр зайнятості;

▪️науково-дослідний інститут;

▪️школа;

▪️ліцей;

▪️два дитсадки.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

Дякую Львівській міській раді, яка скликала комісію ТЕБ та НС і розгорнула тимчасовий ЦНАП, де люди можуть подати інформацію про збитки.

Компенсацію за знищені вікна й двері бере на себе місто. Також через Дію люди можуть податися на відшкодування в межах державної програми «єВідновлення».
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

Транспорт уже курсує у звичному режимі.

Мобільні вогневі групи, які ми комплектуємо зі соціально відповідальним бізнесом, теж сьогодні працювали та підсилювали нашу ППО.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

Дякую службам, завдяки яким вдалося уникнути значно гірших наслідків. Головне – всі живі. Ми вистоїмо і все відбудуємо", - наголосив Максим Козицький.
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками
У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

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Теги: Львівщина, обстріл, росія
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