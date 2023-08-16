У Львові росіяни повністю знищили електропідстанцію: інша ракета влучила між багатоповерхівками

обстріляла місто ракетами.



Про це Максим Козицький.



"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари по Львівській області і Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.



Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.



"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема.



Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч", - повідомив Козицький.



Він зазначив, що наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків. У них діагностували різані рани та гематоми. Двоє – це чоловік і жінка – госпіталізації не потребували. Один чоловік відмовився від госпіталізації вже у кареті швидкої допомоги. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці.



"Унаслідок цієї атаки також постраждали:



▪️центр зайнятості;



▪️науково-дослідний інститут;



▪️школа;



▪️ліцей;



▪️два дитсадки.



Дякую Львівській міській раді, яка скликала комісію ТЕБ та НС і розгорнула тимчасовий ЦНАП, де люди можуть подати інформацію про збитки.



Компенсацію за знищені вікна й двері бере на себе місто. Також через Дію люди можуть податися на відшкодування в межах державної програми «єВідновлення».



Транспорт уже курсує у звичному режимі.



Мобільні вогневі групи, які ми комплектуємо зі соціально відповідальним бізнесом, теж сьогодні працювали та підсилювали нашу ППО.



Дякую службам, завдяки яким вдалося уникнути значно гірших наслідків. Головне – всі живі. Ми вистоїмо і все відбудуємо", - наголосив Максим Козицький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львів оговтується після складного ранку, коли росіяПро це повідомив голова Львівської ОВА"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари по Львівській області і Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки."Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема.Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч", - повідомив Козицький.Він зазначив, що наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків. У них діагностували різані рани та гематоми. Двоє – це чоловік і жінка – госпіталізації не потребували. Один чоловік відмовився від госпіталізації вже у кареті швидкої допомоги. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці."Унаслідок цієї атаки також постраждали:▪️центр зайнятості;▪️науково-дослідний інститут;▪️школа;▪️ліцей;▪️два дитсадки.Дякую Львівській міській раді, яка скликала комісію ТЕБ та НС і розгорнула тимчасовий ЦНАП, де люди можуть подати інформацію про збитки.Компенсацію за знищені вікна й двері бере на себе місто. Також через Дію люди можуть податися на відшкодування в межах державної програми «єВідновлення».Транспорт уже курсує у звичному режимі.Мобільні вогневі групи, які ми комплектуємо зі соціально відповідальним бізнесом, теж сьогодні працювали та підсилювали нашу ППО.Дякую службам, завдяки яким вдалося уникнути значно гірших наслідків. Головне – всі живі. Ми вистоїмо і все відбудуємо", - наголосив Максим Козицький.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію