Провели «перепис» диких звірів у лісах Волині

У мисливських угіддях філій Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» завершили щорічний зимовий облік тварин.Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.Цього року, як і минулого, «перепис» звірів проводили методами спостережень і встановлення фотопасток у місцях підгодівлі, зимових скупчень тварин, також – методами шумового прогону.У результаті порахували:• Копитні: 400 оленів благородних та 314 оленів плямистих, 3647 козуль, 1233 кабани; 229 лосів;• Хутрові: 5853 зайців-русаків, 2255 білок,, 16 вовків, 203 єнотовидних собаки, 120 норок американських, 366 куниць кам’яних та 838 куниць лісових.• Птахи – 3615 фазанів та 2079 сірих куріпок.Таким чином визначають видовий склад, встановлюють місця перебування тварин, їх міграції, територіальне розміщення, чисельність у різних угіддях тощо. Відтак, оцінюється та планується діяльність, визначається динаміка чисельності тварин – останніми роками вона є позитивною. Обліки також – головний критерій визначення лімітів добування мисливських тварин на наступний сезон.