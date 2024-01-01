Провели «перепис» диких звірів у лісах Волині
Сьогодні, 16:07
У мисливських угіддях філій Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» завершили щорічний зимовий облік тварин.
Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.
Цього року, як і минулого, «перепис» звірів проводили методами спостережень і встановлення фотопасток у місцях підгодівлі, зимових скупчень тварин, також – методами шумового прогону.
У результаті порахували:
• Копитні: 400 оленів благородних та 314 оленів плямистих, 3647 козуль, 1233 кабани; 229 лосів;
• Хутрові: 5853 зайців-русаків, 2255 білок, 2511 лисиць, 16 вовків, 203 єнотовидних собаки, 120 норок американських, 366 куниць кам’яних та 838 куниць лісових.
• Птахи – 3615 фазанів та 2079 сірих куріпок.
Чому результати обліку дуже важливі для ведення мисливського господарства?
Таким чином визначають видовий склад, встановлюють місця перебування тварин, їх міграції, територіальне розміщення, чисельність у різних угіддях тощо. Відтак, оцінюється та планується діяльність, визначається динаміка чисельності тварин – останніми роками вона є позитивною. Обліки також – головний критерій визначення лімітів добування мисливських тварин на наступний сезон.
Довідково:
Мисливські угіддя філій Поліського лісового офісу займають площу майже 359 тис. га. Це – менше 12% від загальної території мисливських угідь Волині та Рівненщини, решта яких віддані в розпорядження іншим користувачам.
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Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.
Цього року, як і минулого, «перепис» звірів проводили методами спостережень і встановлення фотопасток у місцях підгодівлі, зимових скупчень тварин, також – методами шумового прогону.
У результаті порахували:
• Копитні: 400 оленів благородних та 314 оленів плямистих, 3647 козуль, 1233 кабани; 229 лосів;
• Хутрові: 5853 зайців-русаків, 2255 білок, 2511 лисиць, 16 вовків, 203 єнотовидних собаки, 120 норок американських, 366 куниць кам’яних та 838 куниць лісових.
• Птахи – 3615 фазанів та 2079 сірих куріпок.
Чому результати обліку дуже важливі для ведення мисливського господарства?
Таким чином визначають видовий склад, встановлюють місця перебування тварин, їх міграції, територіальне розміщення, чисельність у різних угіддях тощо. Відтак, оцінюється та планується діяльність, визначається динаміка чисельності тварин – останніми роками вона є позитивною. Обліки також – головний критерій визначення лімітів добування мисливських тварин на наступний сезон.
Довідково:
Мисливські угіддя філій Поліського лісового офісу займають площу майже 359 тис. га. Це – менше 12% від загальної території мисливських угідь Волині та Рівненщини, решта яких віддані в розпорядження іншим користувачам.
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