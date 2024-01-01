Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова
Нововолинська громада сьогодні, 15 лютого, зі скорботою прощалася з військовослужбовцем Ігорем Мочаловим.

Про це повідомляє Нововолинська міськрада.

Герой йшов на війну, щоб боротися за свободу і незалежність рідної країни, за свою родину, земляків. На превеликий жаль, його серце зупинилося.
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

Захисникові Ігорю Мачалову назавжди 52 роки.
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

З прощальним словом та співчуттями родині виступила секретар ради Надія Жук.
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

«Ми вдячні воїну Ігорю за його патріотизм, мужність і подвиг, який він зробив для нас», – сказала вона.
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

«Висловлюємо своє глибоке співчуття родині й близьким нашого Героя. Молимося за його спокій і за мир в Україні», - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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