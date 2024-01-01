Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова
Сьогодні, 15:25
Нововолинська громада сьогодні, 15 лютого, зі скорботою прощалася з військовослужбовцем Ігорем Мочаловим.
Про це повідомляє Нововолинська міськрада.
Герой йшов на війну, щоб боротися за свободу і незалежність рідної країни, за свою родину, земляків. На превеликий жаль, його серце зупинилося.
Захисникові Ігорю Мачалову назавжди 52 роки.
З прощальним словом та співчуттями родині виступила секретар ради Надія Жук.
«Ми вдячні воїну Ігорю за його патріотизм, мужність і подвиг, який він зробив для нас», – сказала вона.
«Висловлюємо своє глибоке співчуття родині й близьким нашого Героя. Молимося за його спокій і за мир в Україні», - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє Нововолинська міськрада.
Герой йшов на війну, щоб боротися за свободу і незалежність рідної країни, за свою родину, земляків. На превеликий жаль, його серце зупинилося.
Захисникові Ігорю Мачалову назавжди 52 роки.
З прощальним словом та співчуттями родині виступила секретар ради Надія Жук.
«Ми вдячні воїну Ігорю за його патріотизм, мужність і подвиг, який він зробив для нас», – сказала вона.
«Висловлюємо своє глибоке співчуття родині й близьким нашого Героя. Молимося за його спокій і за мир в Україні», - зазначили у міськраді.
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