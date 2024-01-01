Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Мочалова

Нововолинська громада сьогодні, 15 лютого, зі скорботою прощалася з військовослужбовцемПро це повідомляє Нововолинська міськрада.Герой йшов на війну, щоб боротися за свободу і незалежність рідної країни, за свою родину, земляків. На превеликий жаль,Захисникові Ігорю Мачалову назавжди 52 роки.З прощальним словом та співчуттями родині виступила секретар ради«Ми вдячні воїну Ігорю за його патріотизм, мужність і подвиг, який він зробив для нас», – сказала вона.«Висловлюємо своє глибоке співчуття родині й близьким нашого Героя. Молимося за його спокій і за мир в Україні», - зазначили у міськраді.