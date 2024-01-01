«На щиті» на Волинь повертається Герой Ігор Мочалов

ерой з Волині Ігор Мочалов.



Про це Борис Карпус.



"О 10:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



Об 11:00 біля підʼїзду за адресою: вулиця Луцька, 24, розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - Алея слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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