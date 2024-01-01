«На щиті» на Волинь повертається Герой Ігор Мочалов
Сьогодні, 16:30
Завтра, у четвер, 15 лютого "На щиті" повертається Герой з Волині Ігор Мочалов.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
"О 10:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:00 біля підʼїзду за адресою: вулиця Луцька, 24, розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
"О 10:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:00 біля підʼїзду за адресою: вулиця Луцька, 24, розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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