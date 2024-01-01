Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська





Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Знову сумна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив мер міста.



За його словами, 9 лютого в Запорізькій області перестало битися серце Захисника Ігоря Мочалова, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Нововолинської міської громади сьогодні, 12 лютого, надійшла сумна звістка про загибель краянина на фронті.Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.«Знову сумна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив мер міста.За його словами, 9 лютого в Запорізькій області перестало битися серце Захисника Ігоря Мочалова, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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