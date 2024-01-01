Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська

Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
До Нововолинської міської громади сьогодні, 12 лютого, надійшла сумна звістка про загибель краянина на фронті.

Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Знову сумна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив мер міста.

За його словами, 9 лютого в Запорізькій області перестало битися серце Захисника Ігоря Мочалова, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська

«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від отруєння чадним газом у Луцьку померли дві людини
Сьогодні, 14:15
«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня
Сьогодні, 13:59
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
Сьогодні, 13:43
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Сьогодні, 13:26
За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
09 лютий, 18:27
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
09 лютий, 18:03
У бою на Запоріжжі загинув волинянин Вадим Ковальчук У бою на Запоріжжі загинув волинянин Вадим Ковальчук
09 лютий, 17:13
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського
09 лютий, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від отруєння чадним газом у Луцьку померли дві людини
Сьогодні, 14:15
 0
«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня
Сьогодні, 13:59
 0
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
Сьогодні, 13:43
 0
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Сьогодні, 13:26
 0
За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8