З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Сьогодні, 13:26
Трьох діток разом із мамою спецекіпаж поліції «Білий Янгол» евакуював з прифронтового села Желанне.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Першокласниці Віолі її братикам Максиму й Данилу неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців.
Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів.
Наразі родина – в безпеці.
Залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Першокласниці Віолі її братикам Максиму й Данилу неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців.
Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів.
Наразі родина – в безпеці.
Залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.
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