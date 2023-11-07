З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Трьох діток разом із мамою спецекіпаж поліції «Білий Янгол» евакуював з прифронтового села Желанне.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Першокласниці Віолі її братикам Максиму й Данилу неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців.
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів.
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

Наразі родина – в безпеці.
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

Залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

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Теги: евакуація, Україна
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