З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками

спецекіпаж поліції «Білий Янгол» евакуював з прифронтового села Желанне.



Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.



Першокласниці Віолі її братикам Максиму й Данилу неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців.



Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів.



Наразі родина – в безпеці.



Залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.



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