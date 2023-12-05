За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:10
Жителя села Конище на Волині за ухилення від призову під час мобілізації суд оштрафував на 102 тисячі гривень.
Як зазначили у вироку Ратнівського районного суду, чоловік відмовився отримати повістку від працівників терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що волинянин працює водієм, має двох неповнолітніх дітей. За результатами медичного огляду, який чоловік пройшов у жовтні 2023, його визнали обмежено-придатним для проходження військової служби.
Повістку чоловіку намагалися вручили за три дні після медкомісії. До військової частини військовозобов'язаний мав з'явитися о 16:00 30 жовтня.
У суді обвинувачений визнав свою вину і розповів, що відмовився від отримання повістки, бо у родині він єдиний працює і побоявся залишити сім'ю з двома дітьми.
У вироку вказали, що попри пом'якшуючи обставини, чоловіка визнали винним і призначили штраф в розмірі 102 тисячі гривень.
Волинянин може оскаржити вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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Як зазначили у вироку Ратнівського районного суду, чоловік відмовився отримати повістку від працівників терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що волинянин працює водієм, має двох неповнолітніх дітей. За результатами медичного огляду, який чоловік пройшов у жовтні 2023, його визнали обмежено-придатним для проходження військової служби.
Повістку чоловіку намагалися вручили за три дні після медкомісії. До військової частини військовозобов'язаний мав з'явитися о 16:00 30 жовтня.
У суді обвинувачений визнав свою вину і розповів, що відмовився від отримання повістки, бо у родині він єдиний працює і побоявся залишити сім'ю з двома дітьми.
У вироку вказали, що попри пом'якшуючи обставини, чоловіка визнали винним і призначили штраф в розмірі 102 тисячі гривень.
Волинянин може оскаржити вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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