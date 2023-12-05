За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень

За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Жителя села Конище на Волині за ухилення від призову під час мобілізації суд оштрафував на 102 тисячі гривень.

Як зазначили у вироку Ратнівського районного суду, чоловік відмовився отримати повістку від працівників терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), пише Суспільне.

З матеріалів справи відомо, що волинянин працює водієм, має двох неповнолітніх дітей. За результатами медичного огляду, який чоловік пройшов у жовтні 2023, його визнали обмежено-придатним для проходження військової служби.

Повістку чоловіку намагалися вручили за три дні після медкомісії. До військової частини військовозобов'язаний мав з'явитися о 16:00 30 жовтня.

У суді обвинувачений визнав свою вину і розповів, що відмовився від отримання повістки, бо у родині він єдиний працює і побоявся залишити сім'ю з двома дітьми.

У вироку вказали, що попри пом'якшуючи обставини, чоловіка визнали винним і призначили штраф в розмірі 102 тисячі гривень.

Волинянин може оскаржити вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, ухилення, мобілізація, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
Сьогодні, 13:43
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Сьогодні, 13:26
За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:10
«Поранення в шию – одне з найважчих, з якими мали справу»,– військовий лікар з Волині Тарас Мороз
Сьогодні, 12:55
Польські фермери розпочали акцію протесту перед пунктом пропуску «Зосін-Устилуг»
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
05 грудень, 2023, 12:05
За ухилення від мобілізації волинянин отримав три роки в'язниці За ухилення від мобілізації волинянин отримав три роки в'язниці
23 листопад, 2023, 11:10
За ухилення від мобілізації мешканця Волині оштрафували на 51 тисячу За ухилення від мобілізації мешканця Волині оштрафували на 51 тисячу
17 серпень, 2023, 11:43
Трьом волинянам, які ухилялися від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру Трьом волинянам, які ухилялися від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру
14 вересень, 2022, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від отруєння чадним газом у Луцьку померли дві людини
Сьогодні, 14:15
 0
«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня
Сьогодні, 13:59
 0
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
Сьогодні, 13:43
 0
З-під фронту «Білі Янголи» евакуювали маму з трьома дітками
Сьогодні, 13:26
 0
За ухилення від призову волинянина оштрафували на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8