Польські фермери розпочали акцію протесту перед пунктом пропуску «Зосін-Устилуг»





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Протестувальники мають намір здійснювати пропуск по 3 вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.



Нагадаємо, що з 9 лютого 2024 року на території Польщі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як повідомили українських прикордонників польські колеги, сьогодні, 12 лютого, о 10.10 розпочалась акція протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін».Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Протестувальники мають намір здійснювати пропуск по 3 вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.Нагадаємо, що з 9 лютого 2024 року на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску «Дорогуськ–Ягодин» . Зранку на цьому напрямку в бік України в черзі знаходилося 650 вантажівок.

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