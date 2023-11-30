Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж





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«Після оформлення до Польщі вʼїхали три вантажівки з водіями — громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорту далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України», — розповіла комісарка Єва Чиж із Головного управління муніципальної поліції в Хелмі.



За її словами, правоохоронці зʼясовують подробиці інциденту, проводять перевірку та встановлюють особи учасників.





Нагадаємо, польські фермери протестують через продовження безмитного імпорту для України, а також через нові норми Європейського Союзу щодо сільського господарства.



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Після цього випадку соціальні мережі сколихнула хвиля обурення: українці нагадують полякам, якою ціною дався збір врожаю зерна на розмінованих полях, а дехто вважає це проявом підтримки ворожої росії.



Ветеран війни з Волині Олексій Кушнєр написав у своєму фейсбуці: "Чим відрізняються ті, хто знищує хліб ракетами, від тих, хто кидає його на асфальт?"





Міський голова Львова Андрій Садовий:



"Назвемо речі своїми іменами.

На цьому фото — українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок.

Псевдоблокада на кордоні триває.

Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером.

Такі дії — ницість і ганьба".





Народна депутатка України Софія Федина:



"Перше, що побачила зранку, це фото висипаного на землю зерна ...

І одразу перед очима часи Голодомору, коли нквдисти ходили по хатах, вилучали все до останньої зернини, а потім те зерно гнило на купі, а людям не дозволяли його взяти, щоб врятуватися від голоду... чи розстріл на місці за 5 колосків...

З тих часів зерно, хліб для українців святі. Я знаю, що мій прадід, який переживи Голодомор, збирав кожну крихту хліба навіть з підлоги, цілував їх і тоді їв зі сльозами на очах...

Можна мати різні політичні позиції, боротися за політичні преференції чи проти чогось, але... є певні межі.

Розсипане українське зерно скроплене страшною кров'ю. Щоб його зібрати в сучасних реаліях загинуло багато українців...

Ці польські провокатори ще не знають, але прокляття, викликане болем, кров'ю і сльозами десятків українських поколінь замордованих голодом і полеглих в обороні України, уже впало на них самих... Вони за це платитимуть, і їх родини і нащадки теж...

Водночас я вірю, що ще є достатньо адекватних громадян Польщі, які припинять цей шабаш, а політики знайдуть адекватні способи комунікації, переговорів і досягнення консенсусу..."





Користувачка фейсбука Ольга Дрозд:

"Moi polscy znajomi, po prostu przypomnę wam, jaką cenę płacą w Ukrainie za zbieranie plonów

Польські фермери повідкривали вантажівки з українським зерном й висипали його на дорогу.

Я не можу підібрати слів….

Просто покажіть ці фото вашим польським знайомим. Нагадайте якою ціною було зібране українське зерно".





Дніпрянин Павло Найко:

"Моторошні фото. Хліб на землі... Зерно з країни, яка потерпає від агресії! Пани, та ви зажерлися";

"Польські громадяни при цілковитій підтримці влади знищують українське зерно. Зерно, які українці виростили на замінованих полях, ризикуючи життям. Увесь світ знає, що значить зерно для країни, яка пережила Голодомор. Знають польські фермери і влада. Це плювок в обличчя України"

"Зерно, яке вирощували, ризикуючи життям, яке полите кров'ю.... Це хліб!!!! Поляки кажуть, що вони сама віруюча нація в Європі, хіба з хлібом і Країною, в якій війна, так поступає нація, яка вірить в Бога? ...все вам повернеться сторицею!"





Народний депутат України Віталій Войцехівський:



"Зерно роздору

Українські аграрії продовжують, навіть в умовах дворічної війни, обробляти поля...

Зрошуючи зерно кров'ю, в буквальному сенсі, адже не рідко умови вирощування - під атаками росіян, українці не дають цілком поховати економічну сталість...

Проте у когось підіймається рука... І сьогодні українське зерно у ході протестських акцій - на дорозі біля пункту пропуску Ягодин....

Згодом, усім стане зрозуміло, хто підкеровує цими акціями.

Наостанок, просто залишу тут слова Ліни Костенко: "КУДИ Ж ВИ ДИВИТЕСЬ, НАРОДИ?! СЬОГОДНІ МИ, А ЗАВТРА — Ви".







Користувачка фейсбуку Olesya Drashkaba:

"... Так, я знаю, шо притомних поляків значно більше. Так, вже зафіксований в усіх цих страйках російський слід. АЛЕ вже требп трохи певно притомним полякам пояснити..., що якщо ми не дай Боже впадем, то вони будуть думати не про свої пільги і не про свої копійки від рашки, а зовсім про інщі речі..."







Акція протесту польських фермерів не будуть вщухати, а набиратимуть нових обертів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише

З його слів, від неділі польські фермери блокують два пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне".

Самі ж поляки повідомляли, що збираються блокувати ще два пункти пропуску: Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув". Також існує загроза відновлення блокади на "Шегині – Медика".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери зупинили три українські фури та висипали з них зерно на дорогу. Інцидент стався у неділю, 11 лютого, на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери. Польська поліція проводить розслідування інциденту.Про це повідомляє Babel із посиланням на RMF FM.«Після оформлення до Польщі вʼїхали три вантажівки з водіями — громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорту далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України», — розповіла комісаркаіз Головного управління муніципальної поліції в Хелмі.За її словами, правоохоронці зʼясовують подробиці інциденту, проводять перевірку та встановлюють особи учасників.Нагадаємо, польські фермери протестують через продовження безмитного імпорту для України, а також через нові норми Європейського Союзу щодо сільського господарства.Як повідомляє Київ вечірній , у соцмережах зʼявилося відео з місця події, на якому чоловік каже, що польські протестувальники відкрили причепи за допомогою болгарки. На його думку, з кожної машини висипалося щонайменше по 3 тонни.Після цього випадку соціальні мережі сколихнула хвиля обурення: українці нагадують полякам, якою ціною дався збір врожаю зерна на розмінованих полях, а дехто вважає це проявом підтримки ворожої росії.Ветеран війни з Волинінаписав у своєму фейсбуці: "Чим відрізняються ті, хто знищує хліб ракетами, від тих, хто кидає його на асфальт?"Міський голова Львова"Назвемо речі своїми іменами.На цьому фото — українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок.Псевдоблокада на кордоні триває.Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером.Такі дії — ницість і ганьба".Народна депутатка України"Перше, що побачила зранку, це фото висипаного на землю зерна ...І одразу перед очима часи Голодомору, коли нквдисти ходили по хатах, вилучали все до останньої зернини, а потім те зерно гнило на купі, а людям не дозволяли його взяти, щоб врятуватися від голоду... чи розстріл на місці за 5 колосків...З тих часів зерно, хліб для українців святі. Я знаю, що мій прадід, який переживи Голодомор, збирав кожну крихту хліба навіть з підлоги, цілував їх і тоді їв зі сльозами на очах...Можна мати різні політичні позиції, боротися за політичні преференції чи проти чогось, але... є певні межі.Розсипане українське зерно скроплене страшною кров'ю. Щоб його зібрати в сучасних реаліях загинуло багато українців...Ці польські провокатори ще не знають, але прокляття, викликане болем, кров'ю і сльозами десятків українських поколінь замордованих голодом і полеглих в обороні України, уже впало на них самих... Вони за це платитимуть, і їх родини і нащадки теж...Водночас я вірю, що ще є достатньо адекватних громадян Польщі, які припинять цей шабаш, а політики знайдуть адекватні способи комунікації, переговорів і досягнення консенсусу..."Користувачка фейсбука"Moi polscy znajomi, po prostu przypomnę wam, jaką cenę płacą w Ukrainie za zbieranie plonówПольські фермери повідкривали вантажівки з українським зерном й висипали його на дорогу.Я не можу підібрати слів….Просто покажіть ці фото вашим польським знайомим. Нагадайте якою ціною було зібране українське зерно".Дніпрянин"Моторошні фото. Хліб на землі... Зерно з країни, яка потерпає від агресії! Пани, та ви зажерлися";"Польські громадяни при цілковитій підтримці влади знищують українське зерно. Зерно, які українці виростили на замінованих полях, ризикуючи життям. Увесь світ знає, що значить зерно для країни, яка пережила Голодомор. Знають польські фермери і влада. Це плювок в обличчя України""Зерно, яке вирощували, ризикуючи життям, яке полите кров'ю.... Це хліб!!!! Поляки кажуть, що вони сама віруюча нація в Європі, хіба з хлібом і Країною, в якій війна, так поступає нація, яка вірить в Бога? ...все вам повернеться сторицею!"Народний депутат України"Зерно роздоруУкраїнські аграрії продовжують, навіть в умовах дворічної війни, обробляти поля...Зрошуючи зерно кров'ю, в буквальному сенсі, адже не рідко умови вирощування - під атаками росіян, українці не дають цілком поховати економічну сталість...Проте у когось підіймається рука... І сьогодні українське зерно у ході протестських акцій - на дорозі біля пункту пропуску Ягодин....Згодом, усім стане зрозуміло, хто підкеровує цими акціями.Наостанок, просто залишу тут слова Ліни Костенко: "КУДИ Ж ВИ ДИВИТЕСЬ, НАРОДИ?! СЬОГОДНІ МИ, А ЗАВТРА — Ви".Користувачка фейсбуку"... Так, я знаю, шо притомних поляків значно більше. Так, вже зафіксований в усіх цих страйках російський слід. АЛЕ вже требп трохи певно притомним полякам пояснити..., що якщо ми не дай Боже впадем, то вони будуть думати не про свої пільги і не про свої копійки від рашки, а зовсім про інщі речі..."Акція протесту польських фермерів не будуть вщухати, а набиратимуть нових обертів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби, пише 24 Канал З його слів, від неділі польські фермери блокують два пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне".Самі ж поляки повідомляли, що збираються блокувати ще два пункти пропуску: Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув". Також існує загроза відновлення блокади на "Шегині – Медика".

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