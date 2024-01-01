Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
13 лютого у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Гавруком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У вівторок, 13 лютого, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гаврука Сергія Євгеновича (25.08.1971 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та помер 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У вівторок, 13 лютого, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гаврука Сергія Євгеновича (25.08.1971 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та помер 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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