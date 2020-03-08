Луцькі спецпризначенці з «Любарта» стали частиною бригади «Азов». ВІДЕО





Про це



Цей підрозділ був створений з ветеранів полку «Азов» після початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Любарта» брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.



Зараз підрозділ долучається до складу бригади «Азов» як п'ятий батальйон спеціального призначення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій увійшов до складу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.Про це повідомили на сторінці бригади.Цей підрозділ був створений з ветеранів полку «Азов» після початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Любарта» брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.Зараз підрозділ долучається до складу бригади «Азов» як п'ятий батальйон спеціального призначення.

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