Пашинський отримав підозру у криміналі

Сергій Пашинський отримав від правоохоронців підозру у кримінальному правопорушенні.



Про це з посиланням на джерела у у правоохоронних органах пише



Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Втім, за якими саме статтями наразі не розголошується.



"Екс-нардепу Пашинському вручили підозру", - повідомили співрозмовники.



Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України від "Народного фронту", а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній народний депутат Україниотримав від правоохоронців підозру у кримінальному правопорушенні.Про це з посиланням на джерела у у правоохоронних органах пише РБК-Україна Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Втім, за якими саме статтями наразі не розголошується."Екс-нардепу Пашинському вручили підозру", - повідомили співрозмовники.Нагадаємо, що Сергій ПашинськийУкраїни від "Народного фронту", а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

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