Пашинський отримав підозру у криміналі

Пашинський отримав підозру у криміналі
Колишній народний депутат України Сергій Пашинський отримав від правоохоронців підозру у кримінальному правопорушенні.

Про це з посиланням на джерела у у правоохоронних органах пише РБК-Україна.

Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Втім, за якими саме статтями наразі не розголошується.

"Екс-нардепу Пашинському вручили підозру", - повідомили співрозмовники.

Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України від "Народного фронту", а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

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Теги: кримінал, Україна
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