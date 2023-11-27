У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували чоловіка

На Волині чоловік обікрав людину на залізничній станції: поліцейські встановили особу зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До ковельських поліцейських із заявою звернувся 38-річний житель Хмельницької області. Чоловік повідомив, що у приміщенні залізничної станції у Ковелі в нього викрали рюкзак з документами та мобільним телефоном. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 6 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 33-річний ковельчанин.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.