У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:30
На Волині чоловік обікрав людину на залізничній станції: поліцейські встановили особу зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До ковельських поліцейських із заявою звернувся 38-річний житель Хмельницької області. Чоловік повідомив, що у приміщенні залізничної станції у Ковелі в нього викрали рюкзак з документами та мобільним телефоном. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 6 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 33-річний ковельчанин.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До ковельських поліцейських із заявою звернувся 38-річний житель Хмельницької області. Чоловік повідомив, що у приміщенні залізничної станції у Ковелі в нього викрали рюкзак з документами та мобільним телефоном. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 6 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 33-річний ковельчанин.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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