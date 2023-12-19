На війни у світі торік витратили $17 трильйонів





Ці кошти, відповідно, недоотримали проєкти з покращення добробуту та порятунку, зокрема такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво, пише Мохаммеда Абдулли аль-Гергаві на відкритті Світового урядового форуму (WGS).



“Сімнадцять трильйонів доларів було втрачено через війни та конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я”, - поінформував голова WGS.



За його словами, приблизно шість відсотків від цієї суми можуть покрити витрати на найважливіші виклики, з якими стикається людство за один рік.



“Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у вирішення інших проблем, з якими стикається людство”, - сказав міністр.



Окрім розгляду питань майбутнього людства, припинення воєн та збройних конфліктів, питань екології та зміни клімату, економічного зростання та ін., ключовою темою цьогорічної зустрічі буде штучний інтелект, його розвиток та перспективи впливу на людство.



Міністр аль-Гергаві з цього приводу зазначив, що 50 відсотків світового зростання припадає на дві країни - Китай та Індію, які формуватимуть майбутнє глобального економічного зростання. При цьому Китай минулого року інвестував у 29 тисяч патентів на штучний інтелект – у чотири рази більше, ніж у США. Індія ж «є зростаючою наддержавою в різних сферах, таких як технології та наука».



У триденному саміті, що проходитиме в Дубаї на тему "Формування майбутніх урядів", візьмуть участь понад 25 світових лідерів, 140 урядових делегацій, 85 міжнародних організацій. У рамках саміту відбудеться понад 23 міністерських зустрічей та круглих столів, понад 120 інтерактивних сесій та воркшопів та інше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого року на війни та конфлікти, що відбувалися у світі, було витрачено 17 трильйонів доларів США.Ці кошти, відповідно, недоотримали проєкти з покращення добробуту та порятунку, зокрема такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво, пише Укрінформ із посиланням на заяву міністра з ОАЕ, голови WGSна відкритті Світового урядового форуму (WGS).“Сімнадцять трильйонів доларівта конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я”, - поінформував голова WGS.За його словами, приблизно шість відсотків від цієї суми можуть покрити витрати на найважливіші виклики, з якими стикається людство за один рік.“Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у вирішення інших проблем, з якими стикається людство”, - сказав міністр.Окрім розгляду питань майбутнього людства, припинення воєн та збройних конфліктів, питань екології та зміни клімату, економічного зростання та ін., ключовою темою цьогорічної зустрічі буде штучний інтелект, його розвиток та перспективи впливу на людство.Міністр аль-Гергаві з цього приводу зазначив, що 50 відсотків світового зростання припадає на дві країни - Китай та Індію, які формуватимуть майбутнє глобального економічного зростання. При цьому Китай минулого року інвестував у 29 тисяч патентів на штучний інтелект – у чотири рази більше, ніж у США. Індія ж «є зростаючою наддержавою в різних сферах, таких як технології та наука».У триденному саміті, що проходитиме в Дубаї на тему "Формування майбутніх урядів", візьмуть участь понад 25 світових лідерів, 140 урядових делегацій, 85 міжнародних організацій. У рамках саміту відбудеться понад 23 міністерських зустрічей та круглих столів, понад 120 інтерактивних сесій та воркшопів та інше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію