Росія готується до багаторічних бойових дій в Україні, — британська розвідка

Росія готується до багаторічних бойових дій в Україні, — британська розвідка
Оборонні витрати росії мають різко зрости до приблизно 30 відсотків від загальних державних витрат у 2024 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, - пише "Суспільне".

За даними британських розвідників, міністерство фінансів рф пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшиться на 68 відсотків у порівнянні з 2023 роком.

"Дуже ймовірно, що росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок економіки в цілому", — йдеться у звіті британської розвідки.

Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що росія готується до подальших багаторічних бойових дій в Україні, відзначають британські розвідники.

“Це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня 2023 року, в яких він припустив, що готовий до продовження конфлікту у 2025 році”, — зазначили у британській розвідці.

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Теги: росія, війна, фінансування
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