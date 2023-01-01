У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика

У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика
На парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Про це повідомляє Hromadske.UA з посиланням на CNN.

Згідно з попередніми результатами, оприлюдненими Статистичним управлінням Словаччини, популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо SMER набрала 23,3% голосів. Фіцо відзначився проросійською позицією та виступами проти допомоги Україні.

Водночас ліберальна та проукраїнська партія «Прогресивна Словаччина» отримала 17%.

Поміркована ліва партія «Глас», очолювана колишнім членом SMER і сформована як відгалуження партії Фіцо після внутрішніх суперечок, посіла третє місце з 15% голосів.

Фіцо пообіцяв негайно припинити військову підтримку України та пригрозив заблокувати амбіції Києва щодо вступу в НАТО.

Тим часом лідер «Гласу» Пітер Пеллегріні свою позицію щодо України висловив нечітко. Раніше він заявляв, що Словаччині «нема чого пожертвувати» Києву, але також казав, що країна повинна продовжувати виробляти боєприпаси, які поставляються в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Словаччина, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика
Сьогодні, 17:19
Після вибуху на Франківщині в річці Стримба у 25 разів більша концентрація нафтопродуків
Сьогодні, 16:07
Росія готується до багаторічних бойових дій в Україні, — британська розвідка
Сьогодні, 15:20
І педагог, і захисник: як вчитель трудового навчання з Луцька став на захист України
Сьогодні, 14:42
Україна до кінця року отримає від партнерів 30 машин для розмінування, – Клименко
Сьогодні, 13:19
Схожі новини
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
31 серпень, 21:30
Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову
06 серпень, 18:05
Волинський легкоатлет – переможець світового турніру зі спортивної ходьби Волинський легкоатлет – переможець світового турніру зі спортивної ходьби
19 червень, 17:05
Росія призначила дату «виборів» на окупованих територіях України Росія призначила дату «виборів» на окупованих територіях України
15 червень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика
Сьогодні, 17:19
 0
Після вибуху на Франківщині в річці Стримба у 25 разів більша концентрація нафтопродуків
Сьогодні, 16:07
 0
Росія готується до багаторічних бойових дій в Україні, — британська розвідка
Сьогодні, 15:20
 0
І педагог, і захисник: як вчитель трудового навчання з Луцька став на захист України
Сьогодні, 14:42
 0
Україна до кінця року отримає від партнерів 30 машин для розмінування, – Клименко
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8