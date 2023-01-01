У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика

Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.



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Згідно з попередніми результатами, оприлюдненими Статистичним управлінням Словаччини, популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо SMER набрала 23,3% голосів. Фіцо відзначився проросійською позицією та виступами проти допомоги Україні.



Водночас ліберальна та проукраїнська партія «Прогресивна Словаччина» отримала 17%.



Поміркована ліва партія «Глас», очолювана колишнім членом SMER і сформована як відгалуження партії Фіцо після внутрішніх суперечок, посіла третє місце з 15% голосів.



Фіцо пообіцяв негайно припинити військову підтримку України та пригрозив заблокувати амбіції Києва щодо вступу в НАТО.



Тим часом лідер «Гласу» Пітер Пеллегріні свою позицію щодо України висловив нечітко. Раніше він заявляв, що Словаччині «нема чого пожертвувати» Києву, але також казав, що країна повинна продовжувати виробляти боєприпаси, які поставляються в Україну.

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