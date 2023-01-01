Після вибуху на Франківщині в річці Стримба у 25 разів більша концентрація нафтопродуків





Про це повідомило Дністровське басейнове управління водних ресурсів, яке дослідило пробу води зі Стримби, - пише



Там констатували, що річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.



Дослідники встановили, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³ — це у 25,7 разів вище за гігієнічні нормативи якості водних обʼєктів для пиття та господарсько-побутових потреб населення.



Водночас цей показник у 154 рази перевищує гранично допустимі концентрації для води рибогосподарських водойм.



Моніторинг водних обʼєктів, що перебувають у зоні кризової ситуації, триватиме до досягнення норми показників якості води, запевнили в управлінні водних ресурсів.



Напередодні поблизу села Стримба на Івано-Франківщині



Після прориву нафтопродукти розлилися в річку Стримба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області в понад 25 разів перевищує нормативи через прорив нафтопроводу.Про це повідомило Дністровське басейнове управління водних ресурсів, яке дослідило пробу води зі Стримби, - пише Hromadske.UA. Там констатували, що річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.Дослідники встановили, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³ — це у 25,7 разів вище за гігієнічні нормативи якості водних обʼєктів для пиття та господарсько-побутових потреб населення.Водночас цей показник у 154 рази перевищує гранично допустимі концентрації для води рибогосподарських водойм.Моніторинг водних обʼєктів, що перебувають у зоні кризової ситуації, триватиме до досягнення норми показників якості води, запевнили в управлінні водних ресурсів.Напередодні поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу з подальшим горінням . Вогонь перекинувся на приватний будинок. Відомо про 9 постраждалих, 5 із них шпиталізували, зокрема 2 дітей.Після прориву нафтопродукти розлилися в річку Стримба.

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