Після вибуху на Франківщині в річці Стримба у 25 разів більша концентрація нафтопродуків

Після вибуху на Франківщині в річці Стримба у 25 разів більша концентрація нафтопродуків
Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області в понад 25 разів перевищує нормативи через прорив нафтопроводу.

Про це повідомило Дністровське басейнове управління водних ресурсів, яке дослідило пробу води зі Стримби, - пише Hromadske.UA.

Там констатували, що річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.

Дослідники встановили, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³ — це у 25,7 разів вище за гігієнічні нормативи якості водних обʼєктів для пиття та господарсько-побутових потреб населення.

Водночас цей показник у 154 рази перевищує гранично допустимі концентрації для води рибогосподарських водойм.

Моніторинг водних обʼєктів, що перебувають у зоні кризової ситуації, триватиме до досягнення норми показників якості води, запевнили в управлінні водних ресурсів.

Напередодні поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу з подальшим горінням. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Відомо про 9 постраждалих, 5 із них шпиталізували, зокрема 2 дітей.

Після прориву нафтопродукти розлилися в річку Стримба.

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Теги: нафтопровід, вибух, Стримба
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