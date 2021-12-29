На Івано-Франківщині, ймовірно, вибухнув газопровід
Сьогодні, 17:53
Над селом Стримба Надвірнянської громади підіймається стовп чорного диму.
Повідомляють, що на Івано-Франківщині, ймовірно, вибухнув газопровід, - пише DailyLviv.
Над селом Стримба Надвірнянської громади підіймається стовп чорного диму, який видно навіть за 10 км від локації вибуху, повідомляють очевидці
Наразі інформації про потерпілих немає.
Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі РБК-Україна повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
А речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович розповіла , що на даний момент немає інформації, що і де горить. Докладніші відомості будуть після прибуття рятувальників на місце
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Повідомляють, що на Івано-Франківщині, ймовірно, вибухнув газопровід, - пише DailyLviv.
Над селом Стримба Надвірнянської громади підіймається стовп чорного диму, який видно навіть за 10 км від локації вибуху, повідомляють очевидці
Наразі інформації про потерпілих немає.
Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі РБК-Україна повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
А речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович розповіла , що на даний момент немає інформації, що і де горить. Докладніші відомості будуть після прибуття рятувальників на місце
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