У Луцьку шахрай повідомив жінці, що її донька потрапила в ДТП і виманив майже 40 тисяч гривень
Сьогодні, 17:35
В обласному центрі Волині судили шахрая, який за допомогою відомої шахрайської схеми, коли до потерпілих телефонують і повідомляють, що їхня близька людина потрапила у ДТП, виманив у жінки майже 39 тисяч гривень.
З вироку Луцького міськрайонного суду відомо, що шахрай Дмитро Ц. діяв з невстановленою особою, - пише ІА Волинські новини.
Останній 28 червня зателефонував на стаціонарний номер потерпілої, назвавшись лікарем. Він повідомив жінці, що її донька нібито потрапила у ДТП, тож їй потрібна операція вартістю 40 тисяч гривень. Невстановлений шахрай також сказав, що гроші потрібно буде передати іншій особі, яка, своєю чергою, передасть їх за призначенням до лікарні в Львові.
Після цього Дмитро Ц. прибув за адресою проживання потерпілої, отримавши від неї тисячу доларів та дві тисячі гривень, тобто загалом 38 тисяч 568 грн.
Дмитро Ц. знав, що жодної операції ніхто проводити не буде. Це він підтвердив і під час розгляду справи, визнавши свою вину. Шахрай розповів, що злочин вчинив спільно зі знайомим, з яким раніше відбував покарання. Дмитро Ц. частково відшкодував збитки потерпілій – віддав 33 тисячі 832 гривні.
Суд, врахувавши усі обставини, призначив шахраю покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.
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З вироку Луцького міськрайонного суду відомо, що шахрай Дмитро Ц. діяв з невстановленою особою, - пише ІА Волинські новини.
Останній 28 червня зателефонував на стаціонарний номер потерпілої, назвавшись лікарем. Він повідомив жінці, що її донька нібито потрапила у ДТП, тож їй потрібна операція вартістю 40 тисяч гривень. Невстановлений шахрай також сказав, що гроші потрібно буде передати іншій особі, яка, своєю чергою, передасть їх за призначенням до лікарні в Львові.
Після цього Дмитро Ц. прибув за адресою проживання потерпілої, отримавши від неї тисячу доларів та дві тисячі гривень, тобто загалом 38 тисяч 568 грн.
Дмитро Ц. знав, що жодної операції ніхто проводити не буде. Це він підтвердив і під час розгляду справи, визнавши свою вину. Шахрай розповів, що злочин вчинив спільно зі знайомим, з яким раніше відбував покарання. Дмитро Ц. частково відшкодував збитки потерпілій – віддав 33 тисячі 832 гривні.
Суд, врахувавши усі обставини, призначив шахраю покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.
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