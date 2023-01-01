Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у жовтні

Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.Отже, що можна відвідати у жовтні:о 17:00 відбудеться подія, присвячена Дню захисників і захисниць України «Взаємодія з ветеранами та військовими». Разом із ветераном російсько-української війни, бойовим медиком, гірським гідом — Олексієм Кушнєром (Луцьк) поговоримо про те, як підготуватися для захисту нашої країни. Ви дізнаєтеся чи потрібно все-таки говорити «дякую» військовим і ветеранам та як це краще зробити.о 17:00 приходьте на лекцію-тренінг «Техніка публічних виступів» від віцепрезидента Федерації дебатів України та громадського діяча Антона Євтушка (Луцьк). Спікер розповість про всі секрети підготовки успішного публічного виступу.о 17:00 для поціновувачів моди у центрі Дія.Бізнес відбудеться лекція «Окупований fashion». Разом зі спікеркою Світланою Голованчук (Луцьк) — засновницею бренду NamystA, розберемо тему моди в Україні ХХ столітті та хто насправді створював світові тренди.о 16:00 у центрі Дія.Бізнес проведемо два тренінги «Як відкрити та розвивати власний бізнес». Інтенсив доступний лише для вимушено переселених осіб, що мають бізнес або планують розпочати власну справу.Спікерка —(Луцьк) засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр», бізнес тренерка та кандидатка економічних наук.Разом з учасниками вона розбере важливі теми для створення та відкриття власної справи. Ви дізнаєтеся про реєстрацію бізнесу, організаційно-правові форми, особливості оподаткування підприємницької діяльності. Також спікерка розповість про розрахунки доходів і витрат бізнесу їхнє формування, зміст та результати.Протягом двох днів команда центру Дія.Бізнес у Луцьку ознайомить учасників із грантовими можливостями для ВПО. Підприємці зможуть обрати для себе необхідну фінансову програму.о 16:00 розпочнеться гра-нетворкінг «Мафія», під час якої ви не просто зможете отримати нові знайомства та однодумців, а й натренувати комунікаційні та лідерські навички в бізнесі.о 17:00 в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбудеться подія від телеведучої Луїзи Киримової (Луцьк). Спікерка проведе лекцію «Талант дорівнює успіх?» та розповість про свій карʼєрний ріст у журналістиці, труднощі талановитих людей, а ще поділиться методами самовдосконалення.Луїза — тележурналістка, авторка YouTube каналу «KIRIMOVA live», співзасновниця благодійного фонду «Турбота PRO»., 12:00 – 15:00 чекаємо вас на практичному воркшопі «Створення презентації, яка продасть вашу ідею» від бренд-дизайнера Антона Шмельова (Луцьк). Спікер є ментором та куратором курсу Typo Logo у Projector Institute. Під час воркшопу ви створите власну презентацію, зрозумієте, як з її допомогою робити сторітелінг та правильно доносити свою ідею будь-кому., 17:00 під час артпрактики Оксани Цимбалюк (Луцьк) «Заборона проявлятись: як перестати боятись та повірити в себе». Ви зможете більше дізнатись про себе та про те, як не боятись бути собою справжнім і почуватись легко.о 17:00 ви матимете унікальну можливість почути більше про чат-боти та їх створення на події «Чат-боти та no-code сервіси для бізнесу». Про це розповість Владислав Присяжнюк (Київ) — розробник чат-ботів для відомих українських організацій: UAnimals, Finmap, Board, UDC, Kukurudza, Kolorit, ЛеоКераміка, Рукавичка. Спікер має досвід понад 200 співпраць із малим та середнім бізнесом в Україні.о 12:00 креативна продюсерка ВДНГ Сніжана Горбач (Київ) проведе лекцію про культурні заходи до та під час повномасштабної війни на прикладі національного комплексу «Експоцентр України»., 16:00 – 19:00 відбудеться подія «Маркетинг — не SMM: велика екскурсія у світ реклами» від практика та куратора більш ніж 15 підприємств — Віталія Оксенюка (Луцьк). На інтенсиві ви дізнаєтесь про базові поняття та інструменти маркетингу, побудову стратегії та реальні кейси маркетингової трансформації локальних бізнесів.Реєстрація на всі події обовʼязкова та доступна з 1 жовтня на. Закриття реєстрації відбувається за 4 години до початку події.Список подій та дати можуть доповнюватися і змінюватися. Актуальну та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центруСтежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».