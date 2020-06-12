На Шацьких озерах перевірили якість води

На Шацьких озерах перевірили якість води
На Шацьких озерах перевірили якість води.

Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.

Щороку антропогенне навантаження на природньо-аквальні комплекси зростає, тому виникає необхідність у проведенні гідрохімічних досліджень якості води.

Регіональним офісом водних ресурсів Волинської області Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів двічі на рік ( на початку і в кінці відпочинкового сезону) проводиться аналіз якості води у 8 озерах Шацького національного природного парку (о.Світязь, о.Люцимер, о.Чорне Велике, о.Пісочне, о.Пулемецьке, о.Луки-Перемут, о.Острів’янське, о.Кримно).

За одержаними загальними гідрохімічними показниками, якість води відповідає санітарним нормативам. Проаналізувавши отримані результати було встановлено, що вода в озері Світязь має відновний потенціал, тобто така вода типова для підземних вод, де присутні метали низьких ступеней валентності.

Оцінка динаміки покомпонентного хімічного складу води в озері Світязь дозволяє зазначити, що вода на досліджуваній ділянці немінералізована та її компонентний склад фактично повністю відповідає регламенту санітарно-хімічних показників безпеки і якості, незважаючи на збільшення рекреантів, які відвідують територію Шацького національного природного парку.

Тому можна вважати, що озеро Світязь - екологічно стійке та залишається одним із найчистіших в Україні.

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Теги: Волинь, Шацькі озера, Світязь, Пулемецьке, Кримне
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