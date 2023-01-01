У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території росії

У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території росії
Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.

За словами очільниці комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, за допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. При цьому, вважає вона, потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Taurus цілі в самій РФ.

"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав", - сказала Штрак-Циммерман.

Вона також застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує (щодо того, постачати ракети чи ні). Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", – пояснила Штрак-Циммерман.

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Теги: ракети, Німеччина
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