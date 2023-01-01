У Володимирі на благодійному ярмарку продаватимуть сувеніри з передової. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У місті Володимир відбудеться благодійний ярмарок, на якому буде змога придбати сувеніри, які виготовили воїни 14 ОМБр на передовій.
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
"Наші захисники з 14-ї ОМБр не лише мужні, сміливі та професійні військовослужбовці, а ще й надзвичайно талановиті та креативні майстри! Ось такі цікаві вироби, як на фото до цього допису, бійці виготовляють у вільну хвилинку", - йдеться у дописі.
Незвичайний годинник та танк, що виготовлені з гільз від патронів, уламків від ракет та інших боєприпасів, були доставлені з передової у Володимир, аби кожен охочий зміг їх придбати на благодійному ярмарку, який відбудеться цієї неділі, 1 жовтня, у парку "Слов'янський".
Захід розпочнеться о 13:00. Тож завітайте і станьте власником незвичайний виробів, загартованих у бою. Усі виручені на ярмарку кошти підуть на потреби бригади.
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Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
"Наші захисники з 14-ї ОМБр не лише мужні, сміливі та професійні військовослужбовці, а ще й надзвичайно талановиті та креативні майстри! Ось такі цікаві вироби, як на фото до цього допису, бійці виготовляють у вільну хвилинку", - йдеться у дописі.
Незвичайний годинник та танк, що виготовлені з гільз від патронів, уламків від ракет та інших боєприпасів, були доставлені з передової у Володимир, аби кожен охочий зміг їх придбати на благодійному ярмарку, який відбудеться цієї неділі, 1 жовтня, у парку "Слов'янський".
Захід розпочнеться о 13:00. Тож завітайте і станьте власником незвичайний виробів, загартованих у бою. Усі виручені на ярмарку кошти підуть на потреби бригади.
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