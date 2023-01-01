У Володимирі на благодійному ярмарку продаватимуть сувеніри з передової. ФОТО

У Володимирі на благодійному ярмарку продаватимуть сувеніри з передової. ФОТО
У місті Володимир відбудеться благодійний ярмарок, на якому буде змога придбати сувеніри, які виготовили воїни 14 ОМБр на передовій.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

"Наші захисники з 14-ї ОМБр не лише мужні, сміливі та професійні військовослужбовці, а ще й надзвичайно талановиті та креативні майстри! Ось такі цікаві вироби, як на фото до цього допису, бійці виготовляють у вільну хвилинку", - йдеться у дописі.
У Володимирі на благодійному ярмарку продаватимуть сувеніри з передової. ФОТО
У Володимирі на благодійному ярмарку продаватимуть сувеніри з передової. ФОТО

Незвичайний годинник та танк, що виготовлені з гільз від патронів, уламків від ракет та інших боєприпасів, були доставлені з передової у Володимир, аби кожен охочий зміг їх придбати на благодійному ярмарку, який відбудеться цієї неділі, 1 жовтня, у парку "Слов'янський".

Захід розпочнеться о 13:00. Тож завітайте і станьте власником незвичайний виробів, загартованих у бою. Усі виручені на ярмарку кошти підуть на потреби бригади.

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Теги: ярмарок, Волинь, Володимир
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